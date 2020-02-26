إسرائيل تعتزم إقامة خيام خاصة للناخبين الموجودين في حجر صحي بسبب كورونا

قالت مديرة لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل أورلي أديس، اليوم الأربعاء، إن الإسرائيليين الموجودين في حجر صحي، عقب عودتهم من دول متأثرة بفيروس كورونا، سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة في خيام ستقام خصيصا من أجلهم.

وأوضحت أديس أنه ستتم إقامة ما يتراوح بين 10 و12 مركز انتخاب في ساحات عامة؛ لانتظار سيارات في مختلف أنحاء إسرائيل لنحو 1400 إسرائيلي يخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما عقب عودتهم من دول معينة.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي من المرجح أن يتغير حتى موعد الانتخابات.

وأكدت "نريد أن نمكن هؤلاء الأشخاص من التصويت، ولكن في نفس الوقت سنفعل كل ما بوسعنا لضمان ألا يشعر الناخبون بالخوف من التصويت بجانب هؤلاء الأشخاص".

وأضافت أنه سيسمح لأولئك الموجودين في الحجر الصحي بمغادرة منازلهم فقط من أجل التصويت تحت شروط معينة فقط، وهي ألا يستخدموا وسائل النقل العام، وإنما سيارات خاصة، كما يتعين عليهم ارتداء أقنعة للوجه وألا تكون لديهم أعراض واضحة مثل الارتفاع في درجة الحرارة أو السعال.