قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن أغلبية حوادث الطرق تقع نتيجة خطأ بشري، مشيرًا إلى وجود ثلاث عوامل أخرى لوقوع الحوادث، وهي سوء حالة الطريق، وسوء تخطيط الطريق، وعدم تطبيق القانون بالشكل الكافي.

وأضاف الوزير، في لقاء ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أنه «بعد رصد جميع الحوادث نجد أن سببها هو العامل البشري نتيجة السرعة الزائدة، وعدم صلاحية المركبات، والحمولات الزائدة»، مؤكدًا أنه يتم العمل لجعل كل الطرق مزدوجة.

وذكر أن وزارة النقل لديها توجيه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل في المناطق الواقعة أسفل جميع المحاور، وذلك برفع كفاءة الطرق، وتبطين الترع والمصارف، ورفع كفاءة الطرق المحلية.

وأكد أن صعيد مصر في قلب اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة ووزارة النقل، موضحًا أن ميزانية وزارة النقل تمت مضاعفتها بنحو خمس أو ست مرات خلال الفترة الماضية، حتى يتم تلبية مطالب أهالي الصعيد، والدلتا، والوجه البحري، والقاهرة.