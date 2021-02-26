الحكم على رجل بالسجن 3 أعوام في ألمانيا بسبب التهديد بتفجير مستشفى بريطاني

صدر حكم ضد رجل /33 عاما/ بالسجن ثلاث أعوام في برلين اليوم الجمعة لتهديده بتفجير مستشفى تابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.



وحُكم على الرجل بتهمة محاولة ابتزاز تحت التهديد باستخدام القوة. ووفقا لحيثيات حكم المحكمة، قام المتهم في أبريل 2020، بالتهديد بتدمير مستشفى إنجليزي بقنبلة ما لم تدفع له هيئة الخدمات الصحية البريطانية ما قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني (9ر13 مليون دولار) من عملة البيتكوين.



وأرسل المتهم، وهو إيطالي مقيم في برلين، تهديده عبر البريد الإلكتروني، بما في ذلك تفاصيل عن المكان الذي كان يطلب إرسال الأموال إليه.



كما هدد بقتل سياسيين ومتظاهرين إذا لم يتلق المال.



وبحسب تقرير صادر عن وكالة "برس أسوسييشن"، تظاهر الرجل بأن له صلات بالتيار اليميني المتطرف، مثل مجموعة النازيين الجدد "كومبات 18"، واستخدم أدوات التشفير على الشبكة المظلمة لإخفاء هويته الحقيقية.