فيديو - كوكا يوجه رسالة لجماهير أولمبياكوس بعد «هدفه القاتل»

وجه أحمد حسن «كوكا» رسالة لجماهير أولمبياكوس، عقب هدفه في شباك أيندهوفن، والذي قاد الفريق لدور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وشارك كوكا بديلًا في الدقيقة 79 من شوط المباراة الثاني ونجح في خطف هدفًا قاتلًا لصالح أولمبياكوس في الدقيقة 88 لتنتهي المباراة بفوز أيندهوفن 2-1، ولكن الفريق اليوناني صعد بمجموع المباراتين 5-4.

وعقب المباراة نشر الحساب الرسمي لأولمبياكوس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو لكوكا، قائلًا:" تحياتي لجماهير أولمبياكوس، أتمنى أن تكونوا استمتعم الليلة، لقد كانت ليلة مميزة للغاية لنا جميعًا، وأهدي لكم الفوز في مباراة الليلة".

ونشر كوكا عبر حسابه على «تويتر» رسالة مفادها:" أؤمن حتى النهاية".

Believe until the end 🙏🏽 #elhamdulillah pic.twitter.com/Wt9LYd4Ss6