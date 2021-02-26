أنقذت امرأة أطفالها الأربعة من مبنى محترق في اسطنبول، وقامت بإلقائهم من نافذة في الطابق الثالث.



وأظهر مقطع فيديو مؤثر لإلقاء الأم أطفالها من النافذة لإنقاذهم من الحريق، بينما قام متطوعون في الشارع بمد بطانية للإمساك بهم، حيث كان يسمع صراخ بعضهم لتنبيه المرأة حتى لا تسقط الأطفال على الأرض، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



وذكرت وسائل إعلام تركية أن الأطفال لم يصابوا بأذى. وتم نقل الأم إلى المستشفى كإجراء احترازي ثم خرجت من المستشفى.



وتم إخماد الحريق الذي اندلع بسبب ماس كهربائي، كما تم إنقاذ طفلين آخرين واثنين من كبار السن.