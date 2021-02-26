 الجزائر تعلن تسجيل أول حالتين للسلالة المتحورة من فيروس كورونا - بوابة الشروق
الجمعة 26 فبراير 2021 8:16 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:

النتـائـج تصويت

الجزائر تعلن تسجيل أول حالتين للسلالة المتحورة من فيروس كورونا

الجزائر والكورونا - ارشيفية
الجزائر والكورونا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 7:55 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 7:55 ص

أعلن معهد باستور في الجزائر مساء اليوم الخميس، تسجيل أول حالتين للسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المعهد في بيان له ان الحالتين تم اكتشافهما لدى موظف بقطاع الصحة، ومهاجر عائد من فرنسا لحضور مراسم دفن والده، بعد إجراء تحاليل على عينات تفاعل البوليمراز المتسلسل "بي سي آر" إيجابية، بتاريخ 19 فبراير الحالي.

وأبرز المعهد أن الحالتين تحمل الطفرات "إن 50 واي/ دي 164 جي" مع حذف المواضع 79-69 والتي تعد خصائص وراثية لهذا المتغير.

يشار إلى أن الجزائر سجلت في 25 فبراير 2020، أول حالة لفيروس كورونا المستجد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك