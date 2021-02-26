الأرجنتين تؤيد إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد

قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان إن تعديل مخصصات حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد أصبح "مطلوبا بشدة" لدعم الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.



ونقلت وزارة الاقتصاد في بيان عن الوزير جوزمان قوله خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اليوم الجمعة "علينا التحرك أسرع" بشأن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد.



وقال جوزمان يجب على صندوق النقد تعديل سياسة الرسوم الإضافية التي يطبقها على التسهيلات الائتمانية التي يقدمها لآنها غير متكافئة ومتقلبة، وتفرض شروطا أصعب على دول الاقتصادات الصاعدة التي تواجه صعوبات في الوصول إلى أسواق المال.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن مجموعة العشرين كانت قد تحركت في وقت سابق، في اتجاه الوصول إلى توافق بشأن زيادة القدرات التمويلية لصندوق النقد.