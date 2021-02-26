فرنسا: تدابير أكثر صرامة ضد فيروس كورونا لمنعه من الخروج عن السيطرة

حذر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس اليوم الخميس، من خروج فيروس كورونا عن السيطرة قائلاً إن :"الفيروس في ازدياد في فرنسا كما هو الأمر في كل أنحاء أوروبا تقريبا"، مشيرا إلى ضرورة بذل كل ما هو ممكن لوقف إغلاق وطني ثالث.

وللمرة الأولى منذ نوفمبر تم الإبلاغ عن أكثر من 30 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة أمس الأربعاء . وقال كاستكس في مؤتمر صحفي أسبوعي في باريس إن المصابين بالسلالة البريطانية المتحورة من الفيروس الفتاك يمثلون نحو نصف حالات الإصابة في البلاد .

وتابع كاستكس في المؤتمر الصحفي "الإغلاق أداة يتعين علينا اللجوء إليها عندما لا نستطيع فعل أي شيء آخر."

وقال كاستكس، إن باريس من بين 20 منطقة فرنسية يحتمل أن تواجه قيودا أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا اعتبارا من الأسبوع المقبل نظرا لارتفاع عدد الحالات.

وأضاف إن الحكومة تطالب الهيئات الصحية بمراقبة الوضع عن كثب في العاصمة والمقاطعات بما في ذلك أجزاء من شمال فرنسا، في الوقت الذي تسعى فيه لتجنب حدوث حالة ثالثة على مستوى البلاد.

وتم فرض حظر التجول الصارم في جميع أنحاء فرنسا، من الساعة 6 مساءً لأسابيع، مع السماح للناس بمغادرة منازلهم فقط لأسباب وجيهة، على الرغم من أن المدارس وتجارة التجزئة كانت مفتوحة في غالب الأحيان.