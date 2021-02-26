سر غياب شيكابالا عن تدريبات الزمالك

منح الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، محمود عبد الرازق “شيكابالا” صانع ألعاب الفريق، راحة سلبية من المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويعاني شيكابالا من الإصابة بكدمة قوية في الركبة، ويخضع اللاعب حاليا لفترة تأهيل للتعافي من إصابته.

ويواجه الزمالك نظيره وادي دجلة، في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على استاد السلام بالقاهرة.

ومن المتوقع غياب شيكابالا عن مباراة الزمالك المقبلة، الأمر الذي يفرض على باتشيكو عدم إحداث تغييرات كبيرة على التشكيل مقارنةب المباراة الماضية ضد تونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا