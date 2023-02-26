انطلقت صباح اليوم الأحد، "قمة العقبة الأمنية"، بين وفد رسمي عن السلطة الفلسطينية، ومسؤولين من الحكومة الإسرائيلية، وذلك بمشاركة وفود من مصر والولايات المتحدة والأردن التي قامت بالتنسيق لانعقادها، حيث تبحث تلك القمة ملفات سياسية وأمنية وعسكرية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإسرائيلية، بأن القمة في العقبة انطلقت هذا الصباح بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية وبرعاية أردنية ومصرية وأمريكية، حيث تستهدف القمة الاتفاق على ترتيبات أمنية لوقف التوتر الميداني لاسيما قبل حلول شهر رمضان، الشهر المقبل، بحسب وكالة "سما" الإخبارية الفلسطينية.

وجاء انعقاد هذه القمة، عقب تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي بشأن تفاهمات تم التوصل إليها بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بوساطة أمريكية، تقضي التراجع عن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يدين الاستيطان، مقابل تعليق مخططات التوسع الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين وتهدئة الأوضاع الميدانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن "قمة العقبة التى من المتوقع أن تنتهي عند الخامسة مساء، تناقش الخطة الأمريكية لخفض التوتر بالضفة الغربية، وإنهاء المقاومة المسلحة فيها"، على حد زعمها.

وتتضمن الخطة الأمريكية وقف إسرائيل الخطوات الأحادية الجانب فيما يتعلق بالمستوطنات، مقابل وقف السلطة خطواتها ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.

وأمس السبت، نقلت مروحية عسكرية أردنية من رام الله وفد السلطة الفلسطينية، الذي يضم كل من حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، والناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل ابو ردينة، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني مجدي الخالدي.

وأفادت الرئاسة الفلسطينية، فى وقت سابق اليوم الأحد، بمشاركة "وفد رفيع المستوى" في القمة الخماسية.

وقالت الرئاسة في بيان إن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع، سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع البيان أن "الوفد سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيدا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وفي المقابل، يترأس الوفد الإسرائيلي المشارك في قمة العقبة الأمنية، مستشار الأمن القومي، تساحي هنجبي، إلى جانب رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، وقيادات أمنية وضباط من جيش الاحتلال.

ويشارك في قمة العقبة ضمن الوفد الإسرائيلي أيضا، مدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، غسان عليان، ورئيس الشعبة السياسية الأمنية بوزارة الأمن درور شالوم.

ومن الجانب الأمريكي، يشارك في القمة مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط بيرت ماكجرك، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن قمة العقبة تأتي بمبادرة أمريكية أردنية مصرية، وذلك في محاولة لما وصفته بـ"تهدئة الفلسطينيين" من خلال طرح مسار عملي أمامهم لإقناعهم بأن ثمة فرصة مواتية للتغيير.

وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أنه من أجل توفير مثل هذه الفرصة، سيتعين على إسرائيل اتخاذ إجراءات إيجابية ومبادرة "حسن نوايا" تجاه الفلسطينيين، لكن هذا الأمر غير مؤكد حدوثه في ظل تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية، بحسب تقديرها.