 فيريرا يدرس الدفع بمنسي أساسياً أمام بيراميدز - بوابة الشروق
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فيريرا يدرس الدفع بمنسي أساسياً أمام بيراميدز

أمير نبيل
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 8:33 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 8:33 م

بدأ الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منذ رحلة العودة من تونس عقب مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا، في التحضير للمباراة المقبلة أمام بيراميدز.

ويسعى الزمالك للعودة إلى درب الانتصارات بعد فترة عصيبة للفريق الأبيض على الصعيدين المحلي والقاري.

ويدرس فيريرا الاعتماد على الوافد الجديد ناصر منسي المهاجم القادم من البنك الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليكون أساسياً في مباراة بيراميدز التي تقام مساء الجمعة المقبل.

وشارك منسي كبديل أمام الترجي في الدقائق الأخيرة من زمن المواجهة الأفريقية، وذلك بعد يومين فقط من حصول الإدارة على الضوء الأخضر بمشاركتهم مع الفريق في أعقاب انتهاء أزمة القيد.

وكان الزمالك قد خسر أمام الترجي بهدفين دون مقابل، ليتذيل ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة وحيدة، مقابل 9 للترجي، و4 نقاط للمريخ السوداني الوصيف، و3 لشباب بلوزداد.


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