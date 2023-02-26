 رئيس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء يتفقد إنشاءات قرية أبو العراج - بوابة الشروق
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رئيس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء يتفقد إنشاءات قرية أبو العراج

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:56 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:56 م

 

تفقد سعيد عرادة رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، قرية أبوالعراج وعددًا من المشاريع الخدمية.

واطلع رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، على أعمال إعادة تأهيل مدرسة أبو العراج للتعليم الأساسي، والوحدة المحلية لقرية أبو العراج.

وتابع "عرادة"، سير العمل بالمبنى المؤقت للوحدة المحلية بالقرية، والعمل على متابعة تقديم الخدمة للمواطنين، وأعمال تغيير خطوط الاتصالات وتركيب كابلات الفيبر لتحسين أداء خدمة الاتصالات والإنترنت، وكذلك تفقد المكان الذي سيتم تخصيصه؛ لعمل محطتي تحلية مياه بقريتي أبو العراج، والجورة، لتوفير مياه الشرب للمواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن دعم المشروعات التنموية والخدمية مستمر في المركز ليطال الأحياء القرى و التجمعات كافة.




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