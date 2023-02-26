ملك الأردن يؤكد أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية

التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء الأحد، أكد العاهل الأردني خلال اللقاء أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة، وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية، وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام.



وشدد على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى مواصلة الأردن بذل الجهود لحماية الأماكن المقدسة بالقدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وتطرق اللقاء إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية، كما جرى بحث أهمية تعزيز آليات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، ومواصلة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء مدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، والمساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي وكبيرة مدراء شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي السفيرة باربارا ليف.