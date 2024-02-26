تثبيت أسعار الفائدة في إسرائيل

أبقى بنك إسرائيل المركزي، اليوم الاثنين، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بعد تخفيضها بشدة في الاجتماع السابق، في ضوء المخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع مع استمرار الحرب في قطاع غزة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك الإبقاء على الفائدة الرئيسية عند مستوى 5ر4% دون تغيير، وهو ما جاء كمفاجأة لأغلب المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وكانوا يتوقعون خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وبعد إعلان تثبيت سعر الفائدة قلص الشيقل الإسرائيلي خسائره قبل أن ينهي تعاملات اليوم بتراجع نسبته 3ر0% أمام الدولار بحلول الساعة الخامسة ونصف بالتوقيت المحلي لإسرائيل.

في الوقت نفسه، أكد عامير يارون محافظ البنك المركزي استعداد البنك للعودة إلى خفض الفائدة إذا استقر معدل التضخم.

وقال يارون "مازال هناك غموض بشأن تأثيرات الحرب على التضخم.. من المهم استمرار تطبيق سياسة مالية عقلانية وإبلاغ ذلك للأسواق، التي تتابع الآن النشاط في إسرائيل أكثر من أي وقت مضى".

وأعاد البنك المركزي تأكيد موقفه المعلن منذ يناير الماضي، وقال إنه يركز على استقرار الأسواق وتقليل حالة الغموض إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف البنك في بيانه "هناك قدر كبير من الغموض بشأن الحدة والمدة المتوقعة للحرب الدائرة.. اللجنة ترى أنه مازال هناك عدد من المخاطر التي تهدد بتسارع محتمل للتضخم".