المانحون الدوليون يتعهدون بتمويلات بقيمة 7 مليارات دولار لبنجلاديش خلال 7 أشهر

أظهرت بيانات رسمية بنجلاديشية موافقة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف على تعهدت جديدة بتمويل مشروعات في بنجلاديش بقيمة 7 مليارات دولار خلال أول سبعة شهور من العام المالي 2023-2024، مقابل تعهدات بقيمة 76ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيانات الصادرة عن قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في بنجلاديش القول إن بنك التنمية الآسيوي تعهد بتقديم 62ر2 مليار دولار وهو أكبر مبلغ بين التعهدات الأخيرة، في حين تعهدت اليابان بتقديم ملياري دولار والبنك الدولي بتقديم 42ر1 مليار دولار.

في المقابل سددت بنجلاديش خلال أول سبعة شهور من العام المالي الحالي 85ر1 مليار دولار مقابل سداد 28ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.