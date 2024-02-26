المزارعون المحتجون يحتلون الحي الأوروبي في بروكسل

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احتلت قوافل المزارعين المحتجين على القواعد الزراعية والواردات الغذائية الحي الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، حيث قاموا بإغلاق الطرق وإشعال الحرائق.

وقطعت الجرارات الطريق المؤدي للمفوضية الأوروبية ومباني الاتحاد الأوروبي الأخرى، في حين أقامت شرطة مكافحة الشغب حواجز لإبعاد المزارعين.

كما أغلقت الشرطة محطتي مترو أنفاق تخدمان المنطقة.

وعلى الرغم من أن احتجاجات المزارعين شائعة في بروكسل، فإن مظاهرات اليوم هي الأكبر التي تشهدها المدينة منذ مسيرات "السترات الصفراء" المناهضة للمؤسسات في عام 2018.

ويقول المزارعون، إنهم غاضبون إزاء القيود المرهقة والواردات الرخيصة، خاصة القادمة من أوكرانيا.

كما أن تراجع الدخل من المنتجات الزراعية من أكبر مسببات غضب المزارعين.

وامتلأ الجو بالدخان وصوت الانفجارات والأبواق المرتفعة، في الوقت الذي يقوم فيه المزارعون بحرق الإطارات وإطلاق الألعاب النارية.

وفي الوقت الذي تدور فيه محركات الجرارات، يجتمع وزراء زراعة دول الاتحاد الأوروبي لتهدئة غضب المزارعين.

وقال وزير الزراعة الفرنسي مارك فينسو، إن الكتلة الأوروبية في حاجة لكي يكون لديها شيء عملي وجاهز للتنفيذ ومفهوم من جانب المزارعين.

وعرضت المفوضية الأوروبية مجموعة من الخيارات للحد من العبء البيروقراطي على المزارعين للحصول على الدعم، بالإضافة لأمور أخرى، حيث تقدم مرونة أكبر بشأن استخدام الأراضي وعمليات التفتيش الزراعي.

وحذر الصندوق العالمي للطبيعة غير الحكومي، من أن هذه الإجراءات لا تؤدي لتهدئة مخاوف المزارعين.