الآلاف في كفر الشيخ يشيعون جنازة 4 ضحايا من غرقى بمعدية الجيزة

شيع أهالي قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، جنازة 4 ضحايا من غرقى معدية قرية نكلا بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة أمس الأحد والذي أسفر عن مصرع 8 ضحايا من أبناء القرية.

أسماء الضحايا هم:" حمدي أسامة حمدي محمد الشاملي، أحمد عز الدين محي الدين عبدالفتاح، سامي فؤاد عابدين قطب سعد الدين، إيهاب محمد عبدالنبي قطب الشناوي".

وكان 8 عمال من أبناء قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين لقوا مصرعهم غرقًا في حادث غرق معدية قرية نكلا بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة، وجرى انتشال 4 جثث منهم وجاري البحث عن 4 آخرين.

يذطر أن قارب صيد صغير يستخدم كمعدية يقل 13 عاملا، حدث به عطل مفاجئ وغرق بنهر النيل بمنطقة عزبة ربيع بقرية نكلا ويتبعون شركة مقاولات كبرى من بينهم ضحايا كفر الشيخ الثمانية، وكانوا في طريقهم إلى محل عملهم، ومازالت التحقيقات جارية مع الشباب الناجي عن أسباب غرق المعدية.

جدير بالذكر أن الجثث التي مازالت في نهر النيل:" كل من عبدالرحمن ياسر فتحي عبدالوهاب، سيف إبراهيم هنداوي سعد يونس، محمود إبراهيم محمود خليل، ومحمود محمد السيد محمد عامر".