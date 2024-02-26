وزراء الداخلية العرب يناقشون في تونس خطة أمنية عربية

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يناقش مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعهم، اليوم الاثنين، في الدورة الـ41 بمقر الأمانة العامة بتونس "خطة أمنية عربية".

وتبدأ أشغال الدورة بحضور الوزراء العرب الذين توافدوا على تونس بجانب وفود أمنية وممثلين عن جامعة الدول العربية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومنظمات أخرى.

ويتضمن جدول أعمال المجلس، وفق بيان صدر عن الأمانة العامة، مناقشة مشروع خطة أمنية عربية و"خطة إعلامية عربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة" ومشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية.

وبدأت الأشغال التحضيرية للدورة منذ أول أمس السبت.