الداخلية تضبط 5 عصابات و138 سلاحا ناريا خلال يوم

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تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة ماضية، من ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 15 متهما ارتكبوا 20 حادثا متنوعا، في إطار حملاتها الأمنية الموسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 138 سلاحا ناريا بحوزة 125 متهما، شملت 8 بنادق آلية، و16 بندقية خرطوش و3 طبنجات و111 فردا محليا و394 طلقة مختلفة الأعيرة و10 خزن متنوعة و220 قطعة أسلحة بيضاء.

وضبطت الأجهزة الأمنية 295 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 205 كيلوجرامات مخدرات و3373 قرصا مخدرا، وضبطت 32 متهما هاربا، و16 متهما بالبلطجة، و328 دراجة نارية مخالفة، و24 ألف مخالفة مرورية، وتنفيذ 87 ألفا و916 حكما قضائيا متنوعا.

ونجحت الحملات في فحص 55 سائق سيارة على الطريق السريعة؛ للكشف عن تعاطي المخدرات تبين إيجابية 5 منهم.