 مجلس المحامين يوجه نداء عاجل للمرشحين المستبعدين من الترشح لانتخابات النقابة - بوابة الشروق
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مجلس المحامين يوجه نداء عاجل للمرشحين المستبعدين من الترشح لانتخابات النقابة

محمد فتحي
نشر في: الإثنين 26 فبراير 2024 - 11:07 م | آخر تحديث: الإثنين 26 فبراير 2024 - 11:07 م

أصدر مجلس نقابة المحامين، تنبيهًا هامًا بشأن المحامين الذين صدر لهم أحكامًا من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/2/2024 بضرورة استكمال أوراق ترشحهم طبقًا لقرارت المجلس الصادرة والمنظمة لهذا الأمر، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بمقر النادى النهرى للمحامين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

كما أصدر مجلس نقابة المحامين، تنويهًا هامًا بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 39826 لسنة 78، والمتعلق بسرعة تسليم الفيش الجنائي الخاص بالمرشحين لانتخابات النقابة.

وأهاب مجلس نقابة المحامين بمناسبة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 39826 لسنة 78 بسرعة تسليم الفيش الجنائي الخاص بالمرشحين إلى لجنة تلقى الطلبات بمقر النادى النهري للمحامين، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 29 فبراير.

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