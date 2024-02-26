منظمة أممية: إيران تعزز إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران قد زادت بصورة هائلة انتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب على مدى الشهور الثلاثة الماضية.

وأعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها اليوم الاثنين، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه في الفترة بين نهاية أكتوبر الماضي وبداية فبراير الحالي، تم إنتاج 25 كيلوجراما من اليورانيوم من مستوى صنع أسلحة تقريبا بدرجة نقاء 60%. وفي الربع السابق كان الرقم أقل من سبعة كيلو جرامات.

لكن طبقا للتقرير، تراجع المخزون الإجمالي الإيراني من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% بصورة طفيفة إلى 5ر121 كيلوجرام خلال الشهور الأخيرة، لأنه تم خلط المادة بيورانيوم مخصب بنسبة أقل.

لكن بحسب الخبراء، هذا الخليط يمكن إعادته إلى مستوى صنع السلاح النووي. ويلزم لصنع قنبلة نووية حوالي 50 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة تتراوح من 80% إلى 90% على الأقل.

وتنفي إيران رغبتها في صنع أسلحة نووية. لكن المدير العام للمنظمة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي أشار إلى التصريحات الأخيرة للخبراء النوويين الإيرانيين الحاليين والسابقين بأن بلادهم لديها القدرات التي تمكنها من تطوير هذه الأسلحة.

وقالت المنظمة إن مثل هذه التصريحات تزيد فحسب من مخاوف المدير العام حول ما إذا كانت إيران كشفت النقاب بحق عن برنامجها النووي بأكمله.