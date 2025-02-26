مسئول إسرائيلي: التوصل لتفاهمات لحل أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

أكد مسئول إسرائيلي أنه تم التوصل إلى تفاهمات مع حركة حماس الفلسطينية لحل أزمة تأخير إفراج تل أبيب عن أسرى فلسطينيين كان من المفترض إطلاق سراحهم، السبت الماضي.

ونقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية الخاصة عن المسئول الإسرائيلي الذي لم تسمه قوله: "لقد نجحت الوساطة المصرية تم التوصل إلى تفاهمات لحل أزمة تأخير الإفراج عن السجناء (الأسرى) الفلسطينيين".

وأضاف: "إذا لم يحدث تغيير في اللحظة الأخيرة فسوف يتم الإفراج عن جثث المختطفين الأربعة اليوم (الأربعاء) ليلا من دون مراسم، وسيتم إطلاق سراح السجناء (الأسرى الفلسطينيين) من السجون الإسرائيلية تدريجيا"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

من جانبها، قالت حركة حماس في بيان: "جرى التوافق على اتفاق لحل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين".

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر مصري مطلع، في وقت متأخر مساء أمس، بأن الوسطاء توصلوا لاتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر أن الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين يتم بالتزامن مع تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة وذلك تحت إشراف مصر.

وعرقلت إسرائيل إطلاق سراح نحو 620 أسير فلسطيني كان من المقرر الإفراج عنهم السبت بعد وفاء "حماس" بالتزامها ضمن الصفقة والإفراج خلال أيام الخميس والجمعة والسبت عن 6 أسرى إسرائيليين أحياء إضافة إلى 4 جثث.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت، بعد نقاش سياسي مع عدد من الوزراء، وخلافا لتوصية قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وزعم مكتب نتنياهو حينها أن ذلك جاء ردا على انتهاكات حماس، بما في ذلك المراسم التي جرت خلال إطلاق سراح 6 أسرى أحياء يوم السبت الماضي.