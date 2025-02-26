الداخلية الأردنية: 42 ألفا و675 سوريا غادروا المملكة طوعا منذ سقوط بشار الأسد

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية مغادرة 42 ألفًا و675 سوريًا من الأردن عبر معبر جابر الحدودي، منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إنّ عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا وصل إلى 7117 لاجئًا، وعدد السوريين الذين غادروا من مختلف مناطق المملكة وصل إلى 35 ألفا و558 سوريا.

وأكدت الوزارة أن جميع السوريين الذين غادروا المملكة «غادروا طوعا».

وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لدى لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في عمان، اليوم الأربعاء، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء السوريين في إعادة بناء بلدهم؛ عبر عملية يشارك فيها مختلف مكونات الشعب، بما يضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وبحث اللقاء، الذي عقد في قصر بسمان الزاهر بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، فرص تطوير التعاون والوصول إلى صيغ مشتركة في زيادة واستدامة التنسيق على مختلف الصعد، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز وحدة الصف العربي.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، شهد اللقاء تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية، والحرص على توسيع التعاون في مجالات التجارة والطاقة والمياه.

وأشاد الملك بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، مؤكدا أنه خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأكد ضرورة التنسيق الوثيق بين البلدين في مواجهة مختلف التحديات المتعلقة بأمن الحدود والحد من تهريب الأسلحة والمخدرات، مشددا على أهمية عودة سوريا إلى دورها الفاعل في محيطها العربي.

وأشار إلى ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم.