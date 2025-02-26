مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين جاميسون جرير ممثلا تجاريا للولايات المتحدة

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صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين جيميسون جرير، في منصب الممثل التجاري الأمريكي.

كان جرير خاض معارك اقتصادية، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الصين والمكسيك وكندا.

وسيعمل جرير مع وزير التجارة هاورد لوتنيك للإشراف على أجندة ترامب الهجومية.

وصادق مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، على تعيين جرير بـ 56 صوتا مقابل رفض 43.

يذكر أن ترامب يدعم بقوة فرض رسوم وضرائب على الواردات الأجنبية من أجل حماية الصناعة الأمريكية وزيادة العائدات لوزارة الخزانة وإجبار الدول الأخرى على تقديم تنازلات في مسائل من التجارة إلى السياسة الضريبية والهجرة.

ويعتزم ترامب بدء فرض ضرائب بنسبة 25 % على الواردات الأمريكية من كندا والمكسيك بحلول الرابع من مارس، في خطوة من شأنها تعطيل التجارة في أمريكا الشمالية وإلغاء اتفاق تجاري تفاوض عليه ترامب نفسه في 2020.