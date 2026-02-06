المصري يعترض على قرار تعديل موعد مباراته أمام وادي دجلة

أعرب مجلس إدارة النادي المصري عن رفضه لقرار لجنة المسابقات برابطة الأندية الصادر اليوم، الجمعة، والتي حددت خلاله الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل موعدًا لمباراة الفريق المؤجلة أمام وادي دجلة.

وأشار النادي إلى أن الفريق سيخوض مباراته أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد غدٍ، الأحد ليغادر مدينة بولوكوان الجنوب أفريقي مساء الإثنين في طريقه إلى جوهانسبرج في ساعة متأخرة مساء الإثنين ليصل الفريق إلى القاهرة في ساعة متأخرة مساء يوم الثلاثاء قبل 24 ساعة فقط من الموعد الجديد لمباراة وادي دجلة.

وأوضح النادي أن الفريق الذي تواجد في مطار القاهرة منذ الساعة الثامنة مساء أمس الخميس سيقطع رحلة الذهاب في أكثر من 30 ساعة بعد التأخر الشديد في مواعيد الرحلة إلى جنوب أفريقيا، وهو الأمر الذي تسبب في عدم لحاق البعثة برحلة الطيران الداخلي إلى مدينة بولوكوان لتضطر في النهاية إلى السفر عبر الطريق البري في رحلة تستغرق نحو اثنتي عشرة ساعة.

وأكد النادي المصري أن هذه الرحلة ستسبب الكثير من الإرهاق للفريق، وهو الأمر المتوقع حدوثه أيضًا في رحلة العودة، والتي ستستمر لأكثر من 30 ساعة أيضًا.

وأضاف البيان: "كامل أبو علي، رئيس النادي حاول خلال العديد من الاتصالات مع مسئولي الرابطة التنسيق في هذا الأمر إلا أنه فوجئ بعدم الاستجابة للطلبات العادلة للنادي مما يلحق به أشد الضرر خاصة وأن الفريق سيخوض مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام فريق زيسكو يونايتد الزامبي في السادسة مساء السبت الموافق 14 فبراير، أي أن وضع مباراة وادي دجلة في هذا التوقيت قد يتسبب في الإطاحة بفريق المصري خارج بطولة الكونفدرالية من ناحية كما أنه سيؤثر كذلك على فرص الفريق في المنافسة على التواجد ضمن المراكز السبعة الأولى لبطولة الدوري والتي ستخوض لاحقا مرحلة تحديد البطل".

وأتم البيان: "إن مجلس إدارة النادي المصري يحتفظ بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن لها الحفاظ على مصالحه ويطالب في الوقت ذاته الاتحاد المصري لكرة القدم بالتدخل للحفاظ على حظوظ النادي في المنافسة على الصعود لدور الثمانية من كأس الكونفيدرالية".