لافروف: قطر وصندوق الاستثمار الروسي يدرسان مشاريع مستقبلية بقيمة تتجاوز مليار دولار

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن قطر وصندوق الاستثمار المباشر الروسي يدرسان مشاريع مستقبلية تتجاوز قيمتها المليار دولار.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة: "من خلال التعاون بين وكالة قطر للاستثمار وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، يتم تنفيذ مشاريع بقيمة مليار دولار تقريبا، ويجري النظر في مشاريع بقيمة أكبر للمستقبل"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف أنه من الممكن تماما أن تستهدف بعض هذه الاتفاقيات صيغا جديدة في مجال الطاقة.

والتقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ووصل لافروف، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة عمل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لافروف سيجري مفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء.

وتعد قطر أيضا منصة لعدة عمليات في آن واحد، إذ تشارك مع مصر في عملية التفاوض لحل الوضع في غزة، والتي تم بموجبها التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير الماضي بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ومن المقرر الآن أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات.