شهيدان بانفجار مخلفات للاحتلال بمخيم جباليا وغارتين شرقي خان يونس

استشهد فلسطينيان بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة جراء انفجار جسم من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية وكالة صفا"، أن شهيدين ارتقيا، جراء انفجار مخلفات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا.

وخلفت حرب الإبادة التي ارتكبها الاحتلال منذ أكتوبر 2023 واستمرت 15 شهرا، عددًا كبيرًا من الصواريخ التي لم تنفجر، فيما ألقى الاحتلال أطنانًا من المتفجرات على القطاع.

وفي سياق آخر، أطلق طيران الاحتلال الحربي غارتين استهدفتا أراض زراعية شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب مساء اليوم مزارع فلسطيني برصاص جنود الاحتلال المتمركزين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ منذ 19 يناير المنصرم، بوساطة من قطر ومصر والولايات الأمريكية.