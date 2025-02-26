مدينة نيويورك تغلق ملجأ للمهاجرين مثيرا للجدل في فندق روزفلت

من المقرر أن يغلق فندق في منطقة مانهاتن كان قد تحول إلى ملجأ أبوابه بعد أن أصبح رمزا لجهود مدينة نيويورك المضنية لإدارة تدفق المهاجرين الدوليين.



وقال عمدة المدينة إريك آدمز هذا الأسبوع إن فندق روزفلت وأكثر من 50 من ملاجئ المهاجرين الأخرى لم تعد هناك حاجة لها وسيتم إغلاقها بحلول يونيو المقبل. وقد تراجع عدد الوافدين في الأشهر السبعة الماضية، ونقلت المدينة العديد من المهاجرين إلى مساكن ومجتمعات أخرى.



ويأتي هذا في الوقت الذي تتخذ فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب موقفا متشددا تجاه الهجرة وتنتقد الملاجئ الفندقية في مدينة نيويورك وروزفلت على وجه التحديد.



وتعرض تعامل آدمز مع قضايا الهجرة لتدقيق شديد من جانب زملائه السياسيين في نيويورك والجمهور منذ أن أشارت وزارة العدل إلى أهمية تعاون آدامز في تطبيق قانون الهجرة كسبب لطلبها إسقاط تهم الرشوة الجنائية ضد العمدة الديمقراطي. وقد أكد آدمز أنه غير مذنب في القضية.