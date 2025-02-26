وزير خارجية قطر ونظيره الروسي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة وسوريا

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في الديوان الأميري اليوم الأربعاء، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، الذي يزور البلاد حاليا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجال التكنولوجيا، ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وناقشت المقابلة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود دولة قطر ضمن الوساطة المشتركة التي أسهمت في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تطرقت إلى آخر المستجدات في سوريا ولبنان.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال المقابلة، موقف دولة قطر الداعم لكل الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، لافروف والوفد المرافق بمناسبة زيارته البلاد.

وبحسب الديوان الأميري القطري، جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.