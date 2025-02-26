أحمد أبو الغيط: العالم الغربي كشف عن وجه قبيح في تعامله مع النازية الإسرائيلية بغزة

وصف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التأييد الغربي لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأنه «سقوط أخلاقي جبار من قبل كل من يتحدث عن حقوق الإنسان».

واعتبر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أن ذلك الموقف يتناقض مع الحديث المتكرر عن حقوق الإنسان والقيم المشتركة التي تجمع أوربا، قائلا: «على مدار 50عامًا كنت استمع لكلمة غربية يكرروها أمامي ويصدعوني بكلمة (قيمنا التي تجمعنا نحن الأوربيون تفرض علينا أن نفعل ونتصدى)»، متسائلا: «أي قيم تتحدثون عنها؟».

وأكد أن العالم الغربي كشف عن «وجه قبيح» في تعامله مع الأزمة الفلسطينية، مضيفا: «البعض قد يؤلمهم صراحة حديثي أن العالم الغربي كشف عن وجه قبيح؛ لكنه في الحقيقة كشف عن وجه قبيح».

وذكر أنه خلال لقاءاته مع عدد من الوزراء الأوروبيين استمع إلى تبريراتهم لدعم إسرائيل، مشيرا إلى أن أحدهم إن «آلام اليهود في أوروبا تفرض علينا كأوروبيين أن نتفاعل»، و «أحدهم نسى التاريخ الذي تعرضت له بلاده من الشيوعية والنازية التي تطبقهما إسرائيل الأن على الفلسطينيين، ممارسة العنف على الفلسطينيين بهذا الشكل لا يمكن تبريره».