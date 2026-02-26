نقابة المهندسين بالوادي الجديد تنهي استعدادات إجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية

استعدت نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد؛ لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية، وانتخاب نصف أعضاء المجلس، والتصويت لانتخاب الأعضاء بالشعب الهندسية بالنقابة العامة، وذلك غدًا الجمعة، بمقر النقابة الفرعية في مدينة الخارجة، ومقر نقابة المهندسين في مدينة موط بمركز الداخلة.

وقال المهندس أحمد عبدالرحيم أبوزيد، أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بالوادي الجديد، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنه تم دعوة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالمحافظة للمشاركة في الانتخابات، غدًا الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، مؤكّدًا توفير سبل الراحة لتسهيل عملية التصويت.

وأوضح أبوزيد، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن انتخابات التجديد النصفي تشمل انتخاب نصف أعضاء المجلس بواقع 7 أعضاء، بجانب انتخاب الأعضاء بالشعب الهندسية بالنقابة العامة وعددهم 8 أعضاء، بالإضافة إلى انتخاب نقيب المهندسين بالوادي الجديد.

وأشار إلى أن الانتخابات ستُجرى في لجنتين، الأولى بمدينة الخارجة، والثانية بمدينة موط في الداخلة، تحت إشراف قضائي وإشراف نقابة المهندسين، لافتًا إلى أن من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم طبقًا للمادة 13 من قانون النقابة، حيث تضم المحافظة نحو 1600 مهندس تقريبًا أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد أبوزيد، أن العملية الانتخابية ستتم في أجواء تنظيمية تليق بالمهندسين، مشيرًا إلى أنه حال الحاجة إلى جولة إعادة سيتم انتخاب النقيب العام وإجراء الإعادة على منصب نقيب الوادي الجديد يوم الجمعة المقبلة، 5 مارس.