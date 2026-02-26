وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة بذكرى نصر العاشر من رمضان

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان.

وجاء في نص البرقية:

"بمشاعر يملؤها التوقير لشخصكم الكريم، وبمناسبة الاحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان، يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة، مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد...

تأتي ذكرى هذه الملحمة الخالدة، التي ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ بحروف من نور، لتجدد في وجدان أمتنا لحظات الفخر بالانتصار والاعتزاز بما قدمه رجال مخلصون عاهدوا الله على التضحية والفداء، متسلحين بإيمان راسخ وعزيمة لا تلين، قاصدين إحدى الحسنيين: النصر أو الشهادة، فكان نصرا عزيزا مؤزرا وميراث شرف وعزة تتفاخر به الأجيال...

حفظ الله مصر وسدد خطاكم لما فيه رفعة الوطن، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير".

وقدم وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أشرف سالم زاهر، جاء فيها:

"بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان، أن نبعث لسيادتكم، وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقادة والضباط وضباط الصف والجنود، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات...

إننا نعتز بهذه المناسبة الغالية التي تُعد بحق شاهد صدق على الشجاعة والإقدام، اللذين تجليا في القوات المسلحة الباسلة، بما قدمته من تضحيات وما حققته من انتصارات سنظل نزهو بها على مر الأيام والأعوام...

حفظ الله قواتنا المسلحة درعًا وسيفًا لحماية الوطن، ولتبق مصر الكنانة جيشًا وشرطةً وشعبًا في رباط إلى يوم الدين".

وفي السياق ذاته، بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الفريق أحمد فتحي خليفة، جاء فيها:

"يطيب لي وهيئة الشرطة، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار العاشر من رمضان، أن نبعث لسيادتكم، وللقادة والضباط وضباط الصف والجنود، وزملائهم في مأموريات حفظ السلام، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات...

إننا نذكر بكل التقدير والوفاء ما قدمه رجال قواتنا المسلحة الباسلة من عطاء وفداء، وما بذلوه من تضحيات، وما سطروه من بطولات كان لها أكبر الأثر في تحقيق هذا النصر العظيم...

حفظ الله مصر، ورحم شهداءنا الأبرار، ورعى رجالها وأبطالها، إنه نعم المولى ونعم النصير..

وكل عام وسيادتكم بخير".