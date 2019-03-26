رئيس الوزراء باكستان: الاجتماع مع طالبان تم إلغاؤه بسبب اعتراضات الحكومة الأفغانية

أعلن رئيس وزراء باكستان عمران خان إلغاء الاجتماع مع حركة طالبان المسلحة بسبب اعتراضات من الحكومة الأفغانية.

واقتراح خان -حسبما نقلت صحيفة "إكسبرس تربيون" الباكستانية على نسختها الإلكترونية اليوم الثلاثاء- إعدادا مؤقتا في أفغانستان كحل ممكن للمأزق الواضح الذي تواجهه عملية السلام الجارية، مُلقيا باللوم على الحكومة الأفغانية لتعثر المحادثات.

وأوضح خان أن عملية السلام الأفغانية سوف تكون ناجحة حال تشكيل حكومة أفغانية مؤقتة يكون بإمكانها إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع الجهات المعنية.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعترف بدور باكستان في إحلال السلام والاستقرار في باكستان وتقدرها، مضيفا أن الولايات المتحدة ترى أن باكستان هي الوحيدة التي يمكنها جلب طالبان إلى طاولة المفاوضات.

وأشارت الصحيفة الباكستانية إلى أن اقتراح رئيس الوزراء الباكستاني جاء خلال حوار مع صحفيين في مكتبه.

وكانت تقارير غربية أفادت بأن عملية السلام الأفغانية، التي تحظى بدعم باكستان والولايات المتحدة بشكل مشترك، تهدف إلى إنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة. حيث تفاوضت الولايات المتحدة وطالبان على مشروع اتفاق بشأن خروج القوات الأمريكية من أفغانستان وتقديم طالبان ضمانات بعدم السماح للمنظمات الإرهابية باستخدام الأراضي الأفغانية.

في سياق آخر، قال خان إنه قد يتم اكتشاف أكبر احتياطيات للغاز والنفط في آسيا قريبا قبالة سواحل مدينة كراتشي جنوب باكستان.

وأوضح أن مؤشرات إيجابية ظهرت خلال عمليات التنقيب وأنه على الأرجح سيتم الإعلان عن أنباء تتعلق بهذا الشأن خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأضاف خان أن هذا الاكتشاف قد يحدث تغييرًا هائلًا في ثروات باكستان.