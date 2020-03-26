الصين تعارض بشدة إبحار سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان

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أكدت الصين اليوم الخميس معارضتها الشديدة لمرور سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان وتمرير واشنطن "قانون تايبيه"، معتبرة ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لها وتقويضا للسلام والاستقرار عبر المضيق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "رن قوه تشيانغ" – في تصريح اليوم الخميس تعليقا على إبحار سفينة حربية أمريكية عبر مضيق تايوان أمس- إن الصين تعارض بشدة المحاولات الانفصالية لما يسمى قوى "استقلال تايوان" بأي شكل من الأشكال.

وأضاف تشيانغ أن "القوات المسلحة الصينية لديها إرادة قوية وثقة كاملة وقدرة كافية لإحباط أي شكل من شكال الأعمال الانفصالية، وسوف تتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الصينية".