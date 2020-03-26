وزيرة البيئة الألمانية: لا ينبغي نيسان الأزمات طويلة الأمد بسبب كورونا

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حثت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه في سياق أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على عدم نسيان الأزمات طويلة الأجل مثل التغير المناخي.

وقالت الوزيرة التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس، في رسالة وجهتها بتقنية الفيديو إنه لا توجد دولة محصنة ضد العواقب العالمية لجائحة كورونا.

وأضافت الوزيرة بالقول: "لا ينبغي أن نغفل الأزمات طويلة الأجل خلال توجهنا للأزمة الحالية"، مشيرة إلى أن ارتفاع حرارة الأرض وتدمير الطبيعة "مستمران مع الأسف".

وذكرت الوزيرة أن الحكومة الألمانية ما تزال تعمل لإيجاد حلول للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة وحماية التنوع البيولوجي وحماية المياه الجوفية.

وأضافت شولتسه: "حماية البيئة والمناخ سيظهر دورهما بصورة ملحة تماما عقب الأزمة الراهنة بوصفهما محركين للعمل والتجديد والاقتصاد، وأنا بصفتي وزيرة للبيئة سأقوم بكل ما في وسعي لكي نبقى في حيز هذه المسؤولية".