«المؤلفين والملحنين» تمنح أعضائها منحة مالية عاجلة

قرر مجلس الإدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (الساسيرو)، برئاسة الدكتور مدحت العدل، صرف منحة رمضان 500 جنيه، قبل موعدها للأعضاء العاملين والأرامل والقصر، بدءً من يوم الأحد القادم الموافق 29 مارس 2020.

وحرصا من الجمعية على راحة وسلامة أعضائها، فسيتم تنظيم الصرف حسب الترتيب الأبجدي وفقا للجدول التالي:

حرف( أ )- يوم الأحد 29 مارس

حرف(ب-ت-ج-ح-خ) يوم الأثنين 30 مارس

حرف(د-ذ-ر-ز-س-ش-ص) يوم الثلاثاء 31 مارس

حرف(ط-ع) يوم الأربعاء 1 أبريل

حرف(ف-ق-ك-ل) يوم الخميس 2 إبريل

حرف(م ) يوم الأحد 5 إبريل

حرف(ن-ه-و-ي) يوم الاثنين 6 إبريل.

وعلى من يرغب في الحصول على منحته عن طريق البريد من الأقاليم أو القاهرة، عليه أن يخاطب الجمعية، وسيكون مجلس الجمعية مستعدا لبحث تدابير أخرى حسب تطور الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.