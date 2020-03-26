رئيس صن داونز : الأهلي الأحق بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم

تلقى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، خطابًا من السيد موستافي، رئيس صن داونز الجنوب إفريقي، أكد خلاله الأخير تقديره الكبير للأهلي ورئيسه، معربًا عن رغبة ناديه في التعاون والعمل معًا مع نادي القرن، لشعبيته وقيمة رئيسه الكبيرة، وذلك لتطوير كرة القدم في القارة الإفريقية.

وأوضح رئيس صن داونز في خطابه أنه متابع جيد للأهلي ونجاحاته على مدى التاريخ، وأنه يثق في تحقيق النادي مزيدًا من الانتصارات المستقبلية.

وأضاف أن الأهلي يستحق التتويج بنسخة دوري رابطة الأبطال هذا الموسم، مؤكدًا أن جميع الأندية الإفريقية يجب أن تفخر بالأهلي ورئيسه.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

شكرًا جزيلًا على خطابك الأخير…

على الأهلي أن يفخر بأن لديهم رئيسًا مثلك، وليس الأهلي فقط بل جميع الأندية الإفريقية، التي من بينها تم اختيار الأهلي نادي القرن بإفريقيا، عليهم جميعًا بأن يفخروا بوجودك رئيسًا للأهلي.

لقد كنتُ دائمًا متابعًا جيدًا للأهلي ونجاحاته الكبيرة على مر السنين، وأنا على ثقة تامة أن هذا النادي وتحت قيادتك سيحقق المزيد من النجاحات والنمو.

أود دائمًا أن نعمل معًا، وأن يعمل الأهلي وصن داونز على تطوير كرة القدم داخل بلادنا و داخل قارتنا الإفريقية.

أتمنى لك التوفيق فيما هو قادم، وأنتم تستحقون الفوز بلقب دوري الأبطال لهذا العام.

إلى أن أراك قريبًا.

لك مني كل التحية.

وكان الكابتن الخطيب قد أرسل في وقت سابق خطابًا إلى رئيس نادي صن داونز، عبر فيه عن شكره وتقديره لجهوده الطيبة التي بذلها ومسؤولو ناديه في التعاون الكامل مع وفد الأهلي في جنوب إفريقيا، أثناء خوض مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمدينة بريتوريا.