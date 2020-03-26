أمير طعمية يعلق على أزمة كورونا: «حاجات بسيطة طلعت أهم مما نتخيل»

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علق الشاعر أمير طعيمة على الأزمة التي يمر بها العالم والدولة بشكل خاص، بسبب تداعيات تفشي مرض كورونا الذي ضرب العالم خلال الفترة الماضية، وفرض معه إلغاء التجمعات وحظر التجوال.

وكتب "طعيمة"، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "مكناش عارفين ان حتي لقاءاتنا الروتينية ببعض كل كام يوم نعمة من نعم ربنا علينا.. حاجات كتيرة بسيطة طلعت أهم مما كنا نتخيل".

يذكر أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتخذ عدة قرارات للحد من انتشار الوباء في مصر، أبرزها؛ فرض حظر التجوال لمدة إسبوعين وتوقف كل النشاطات الترفيهية التي تتضمن تجمعات بشرية.