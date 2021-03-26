جامعة جنوب كاليفورنيا تدفع أكثر من مليار دولار لتسوية دعاوى اعتداء جنسي

وافقت جامعة جنوب كاليفورنيا الأمريكية على دفع أكثر من 1.1 مليار دولار لمرضى سابقين لطبيب أمراض النساء بالجامعة جورج تيندال، وذلك في أكبر عملية تعويض عن اعتداءات جنسية في تاريخ التعليم العالي بالولايات المتحدة.

وتم الكشف عن المبلغ الضخم أمس الخميس أمام المحكمة العالي بلوس أنجليس، حيث أخطر محامو مجموعة أخيرة من 710 نساء تقاضين الجامعة، بتسوية المطالب المتعلقة بالتعويض عن الأضرار، مقابل 852 مليون دولار.

كانت الجامعة وافقت في وقت سابق على دفع 215 مليون دولار تعويضات لخريجين آخرين وطلاب لتسوية دعوى جماعية اتحادية في عام 2018. وتمكنت الجامعة من تسوية دعاوى تتعلق بالتعويض عن الأضرار في حوالي 50 قضية أخرى، بمبلغ لم يتم الكشف عنه.

وتم توجيه الاتهام لطبيب النساء الوحيد المتفرغ، الذي عمل بعيادة الصحة الطلابية في الجامعة خلال الفترة من عام 1989 وحتى عام 2016، بالاعتداء على جيل من نساء جامعة جنوب كاليفورنيا.

وكانت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية كشفت عن التاريخ المضطرب للطبيب في الجامعة قبل ثلاث سنوات. وتم تجريد الطبيب البالغ من العمر 74 عامًا من رخصته الطبية، واعتقاله. وقد دفع تيندل ببراءته من عشرات من تهم الاعتداء الجنسي المنسوبة إليه، وينتظر المثول للمحاكمة.

وفي معرض التعليق على القضية، قالت رئيسة جامعة جنوب كاليفورنيا، كارول فولت، التي تم تعيينها في عام 2019 لإصلاح الجامعة في أعقاب الفضيحة، في رسالة إلى المجتمع الجامعي، إنها تأمل في أن تسهم هذه التسوية في التخفيف بعض الشيء عن النساء اللاتي تعرضن للاعتداء من قبل جورج تيندال.

وكتبت فولت: "آسفة بشدة للألم الذي عانت منه النساء اللواتي وثقن به كطبيب وأقدر شجاعة كل واحدة كشفت عن تعرضها للاعتداء على يديه".

وهذه أكبر عملية تسوية دعاوى للتعويض عن الأضرار في الجامعات الأمريكية في الآونة الأخيرة، حيث دفعت جامعة ولاية ميشيجان 500 مليون دولار فيما يتعلق بفضيحة اعتداءات جنسية ارتكبها الطبيب الرياضي لاري نصار ضد لاعبات فريق الجمباز بالجامعة وغيرهن، بينما قامت ولاية بنسلفانيا بتسوية مطالبات متعلقة بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها جيري ساندوسكي بحق أطفال، بأكثر من 109 ملايين دولار.