عبد الحفيظ: لا نفاوض أي لاعب من الزمالك إطلاقا

نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول النادي في مفاوضات مع كل من أحمد سيد زيزو، والتونسي فرجاني ساسي، لاعبي الزمالك، خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر»: «المفاوضات مع زيزو؟!.. سمعت عن ذلك والبعض يردد هذا الكلام لكنه غير صحيح على الإطلاق».

وأضاف: «على المستوى الرسمي، نحترم نادي الزمالك وجميع لاعبيه ومجلس إدارته والجهاز الفني، لا نتعاقد مع أحد يرتبط بعقد مع ناديه سواء من قريب أو من بعيد».

وأتم مدير الكرة بالأهلي: «نفس الأمر ينطبق على فرجاني ساسي، قيمة فنية عالية مع الزمالك لكن لا توجد مفاوضات معه، لا يوجد تكتم فهو ليس ضمن حساباتنا من الأساس وأنفى التفاوض معه تمامًا، لم نتحدث مع أي لاعب من الزمالك إطلاقًا».