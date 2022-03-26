عماد الدين حسين ناعيا رجائي عطية: مات واقفا وهو يترافع حتى النفس الأخير

نعى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة «الشروق»، عضو مجلس الشيوخ، رجائي عطية نقيب المحامين، الذي وافته المنية اليوم السبت.

وقال حسين في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متحدثًا عن عطية: «مات واقفًا وهو يترافع حتى النفس الأخير.. اقتربت من نقيب المحامين كثيرًا في السنوات الأخيرة بحكم أنه كان يكتب مقالًا أسبوعيًا في (جريدة) الشروق.. التقينا كثيرًا في ضيافة المهندس إبراهيم المعلم (رئيس مجلس الإدارة) بحكم أنه كان واحدًا من ألمع من ينشرون في دار الشروق».

وأضاف حسين، أن نقيب المحامين الراحل كان مهمومًا بنهضة العرب والمسلمين واجتهد كثيرا في هذا المجال وفي مقالاته وكتبه، داعيًّا له بالرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت في وقت سابق من السبت، إقامة صلاة الجنازة على النقيب العام الراحل رجائي عطية، بعد صلاة عصر اليوم من مسجد عمر مكرم، ويتوجه بعدها جثمان الفقيد إلى مقر النقابة العامة برمسيس، على أن يشيع إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بأكتوبر.

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