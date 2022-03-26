استهداف مدينة لفيف غرب أوكرانيا بـ3 صواريخ مع اختتام بايدن زيارته لبولندا

قال مسؤولون أوكرانيون، مساء السبت، إن مدينة لفيف الغربية استهدفت بصواريخ ثلاثة، ما تسبب بانفجارات قوية وارتفاع أعمدة الدخان فوق المباني.

وصرح متحدث باسم المنطقة العسكرية الأوكرانية، أن أحد الصواريخ سقط بالقرب من برج الاتصالات التابع للمدينة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «يورونيوز عربية» في خبر عاجل لها، مساء السبت.

من جهته، أضاف حاكم الإقليم، ماكسيم كوزيتسكي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يشير إلى منطقة على المشارف الشرقية للمدينة: «هناك ثلاثة انفجارات قوية قرب لفيف من اتجاه كريفتشيتسكي. الآن هناك تحذيرات من غارة جوية لذا رجاء الالتزام بالهدوء والاحتماء بالملاجئ».

وقال إيجو زينكفشي، من مجلس المدينة إن مصفاة النفط التي تبعد نحو 1.6 كيلومتر عن مركز المدينة قد تكون استهدفت بصاروخ، مطالباً السكان بالبقاء في بيوتهم.

وتبعد لفيف نحو 80 كيلومتراً عن الحدود البولندية التي اقترب منها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره البولندي أندري دودا، خلال زيارة إلى وارسو السبت، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك «واجبًا مقدسًا».

وأضاف بايدن لدودا: «يمكنكم الاعتماد على ذلك... من أجل حريّتكم وحريّتنا»، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون «بتهديد كبير» من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.

وأجرى الرئيس الأمريكي، محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق ماريوت في وسط وارسو خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأمريكيين، على ما أفاد صحافيون مرافقون للرئيس الأمريكي في زيارته لبولندا.

وجلس بايدن في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء الغزو الروسي، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين دميترو كوليبا وأوليسكي ريزنيكوف.