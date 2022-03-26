ناشيونال جيوجرافيك تصور فيلما وثائقيا عن هرم سيلا بالفيوم

صورت شركة "وندفيل فيلم" البريطانية فيلما وثائقيا عن هرم سيلا بالفيوم، ضمن الموسم الرابع عن سلسلة الأفلام الوثائقية "كنوز مصر المفقودة" لصالح قناة ناشيونال جيوجرافيك.

وتسلط هذه السلسلة الضوء على جهود وزارة الآثار المصرية في استكشاف وحماية تاريخ مصر القديمة، وأيضا توثيق قيام البعثة الأمريكية التابعة لجامعة بريجهام يونج الأمريكية، برئاسة الدكتور كيري موهلستين بالعمل في الهرم والتي بدأت أعمالها بالمنطقة في ’واخر الثمانينات من القرن الماضي.

وصرح سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم، بأن التصوير على مدى يومي الخميس والسبت واستمر حتى الرابعة عصر اليوم، وأشرف على التصوير هالة عبد الحميد، ونورا حمدى مفتشتي الآثار بالفيوم، ومحمد أمين عبد الحميد أخصائي الترميم، وأشرف صبحي رزق الله مدير الحفائر والبعثات في منطقة آثار الفيوم، ورشا الحداد مفتشة الآثار.

وأضاف الشورة أن هرم سيلا يقع على الحافة الشرقية للفيوم، واكتشفه المهندس الأثري بورخارد وهو يختلف في تصميمه عن الأهرامات التقليدية، وبني فوق أحد المرتفعات الصحراوية المعروفة بجبل الروس خارج نطاق الوادي، موضحا أن هذا الهرم مبني من الحجر الجيري ويبلغ ارتفاعه 12 مترا وطول قاعدته 30 مترا، ويشبه في تصميمه مجموعة من الاهرامات صغيرة الحجم منتشرة فس مصر.

وأشار إلى الكشف عن لوحة من الحجر الجيرى تحملان اسم الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة في شرق الهرم.