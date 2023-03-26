رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتعزيز القدرات الدفاعية لبلاده خلال 5 سنوات

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الأحد، بتعزيز القدرات الدفاعية لليابان خلال خمس سنوات، بعد أن قامت الحكومة بتحديث وثائق الأمن القومي الرئيسية الثلاث في أواخر عام 2022.

وقال كيشيدا، في كلمة ألقاها في حفل تخريج أكاديمية الدفاع الوطني في مدينة يوكوسوكا بمحافظة كاناجاوا جنوب طوكيو، "سنعزز القدرات الدفاعية لبلادنا بشكل كامل خلال السنوات الخمس المقبلة"، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وأضاف كيشيدا أن هذه المهمة "لن تكتمل الا بعد تنفيذ التدابير المدرجة في الوثائق الثلاث".

وقال كيشيدا "توصلنا إلى سلسلة من التدابير اللازمة لتعزيز القوة الدفاعية لليابان من خلال محاكاة واقعية للغاية".

وندد كيشيدا بالغزو الروسي لأوكرانيا وقال إنه "عمل شائن يقوض أساس النظام الدولي".

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من الشهر الجاري، قال كيشيدا إنه يعتزم إظهار عزم اليابان، بصفتها رئيسة مجموعة الدول السبع الكبرى هذا العام، على حماية النظام الدولي في قمة مجموعة الدول السبع التي سوف يستضيفها في مدينة هيروشيما بغرب اليابان في مايو المقبل