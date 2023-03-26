موسكو: إصابة 3 أشخاص إثر سقوط مسيرة أوكرانية ناسفة ببلدة روسية

سقطت مسيرة يعتقد أن أوكرانيا أطلقتها، وانفجرت على بعد حوالي 200 كيلومتر جنوب العاصمة الروسية موسكو اليوم الأحد.



وبحسب وكالة تاس الروسية للأنباء، أصيب ثلاثة أشخاص في الانفجار الذي وقع بقرية كيرييفسك القريبة من مدينة تولا، كما لحقت أضرار كبيرة بالعديد من المباني.



ولم يتسن بشكل أولي التحقق من المعلومات بشكل مستقل.



ووفقا لمحققين روس، كانت المسيرة من طراز "تو-141 ستريج"، وقيل إن المسيرة التي تم تطويرها في السبعينيات لأغراض استطلاعية، قد حولتها القوات الأوكرانية إلى ما يطلق عليها بمسيرة كاميكازي.



وكانت روسيا، قد أنحت باللائمة على أوكرانيا في هجمات بطائرات مسيرة وهجمات صاروخية على أراضيها بما في ذلك قاعدتان عسكريتان روسيتان خلال مطلع العام الجاري.



وفي أعقاب ذلك نشرت روسيا منظومات للدفاع الجوي في العاصمة موسكو وما حولها.



غير أن أوكرانيا لم تعلن مسئوليتها عن أي اختراقات داخل أراضي روسيا.



وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية منذ 13 شهرا، مع قيام هجمات مسيرة روسية بدور كبير فيها.