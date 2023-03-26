شئون الحرمين تطلق برنامج العمار وفد الله لرفع مستوى الخدمات للمعتمرين في شهر رمضان

أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لشئون هيئة المسجد الحرام برنامج (العمار وفد الله) ضمن مبادرة الهيئة صديقة القاصدين، والذي يصاحبه عدة برامج في شهر رمضان، باستعدادت مبكرة وتجهيزات مسبقة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار والقاصدين والمعتمرين.

وأوضح مدير عام شئون هيئة المسجد الحرام ناصر محمد الحمزي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد - أن البرنامج يهدف للاحتفاء بالقاصدين وإثراء رحلتهم منذ قدومهم للمسجد الحرام وتوعيتهم بهدي النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بالرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة، بالإضافة إلى تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه الزوار القاصدين والمعتمرين، والعمل على التوعية الميدانية لتهيئة الأجواء المناسبة بالتيسير عليهم في أداء المناسك بكل يسر وسهولة وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.