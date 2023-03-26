تامر عبدالمنعم: شيرين عبدالوهاب دمرت صوتها وموهبتها

علق الفنان تامر عبد المنعم، على الأزمات التي مرت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب في السنوات القليلة الماضية.



وقال تامر عبد المنعم، خلال حلوله ضيفًا على برنامج مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج (Vip) المذاع على قناة "هي": "شيرين عبد الوهاب صوتها حلو ودمرت صوتها وموهبتها، المفروض الفنان ميخليش حياته الشخصية على المشاع، لما الفنان يكون ميجا ستار زي شيرين عبدالوهاب لأنها صوتها مصري أصيل له مريديه من الشرق والغرب والشمال والجنوب".



وتابع: "لازم لما أصل لهذه المكانة أكون على قدر هذه المسئولية مثل السيدة أم كلثوم التي كانت قدوة لكل الفنانين، مش لأهل الطرب والموسيقيين بل كانت لكل الفن، شيرين خسرت كتير وعشان بنحبها هنسمعها برضو، بلاش نقحم الحياة الشخصية في الحياة العملية لأنك مسئولة، وبنصحك وأقولك أنتي عارفة الطريقة اللي نجحتي بيها وسطنا أرجعيلها لأن دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى".



برنامج vip يعرض على شاشة "هي" يوميًا في شهر رمضان في تمام الساعة 11 مساءً، كما يعاد عرضه في اليوم الثاني في تمام الساعة 3 صباحًا، والساعة 10 صباحًا.