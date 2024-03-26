مصرع محاسب وطفليه في حريق شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور

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لقى محاسب وطفليه التوأم مصرعهما، إثر حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق شقة سكنية بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف لمحل البلاغ.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، والذي تسبب في مصرع أب وطفليه التوأم، بينما نجت الأم، ونقلت الجثث إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.