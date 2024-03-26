تقرير: إصابة واحد من كل 5 أطفال ألمان بالفقر في عام 2022

كشف تقرير صادر عن الجمعية الألمانية المشتركة للرعاية، اليوم الثلاثاء، عن تأثر واحد من بني كل خمسة أطفال في ألمانيا بالفقر خلال عام 2022.

وأوضح أولريش شنايدر، المدير الإداري للجمعية، في استعراضه لتقرير الفقر في برلين اليوم الثلاثاء، أن نسبة الفقر بين جميع الأطفال والشباب بلغت 8ر21%، واصفا ذلك بأنه "سجل محزن".

وقال شنايدر إن مجموع الفقراء في ألمانيا بلغ 2ر14 مليون شخص – بمعدل 8ر16٪، في عام 2022.

ويزيد هذا العدد بمقدار 100 ألف شخص عن عام 2021 وبما يقرب من مليون شخص أكثر مما كان الأمر في عام ما قبل جائحة كورونا في عام 2019.

وبالمقارنة مع عام 2006، ارتفع العدد بمقدار 7ر2 مليون شخص. ووفقا للجمعية، كان هذا هو العام الذي بدأ فيه الاتجاه التصاعدي للفقر.

ووفقا للتعداد الجزئي، يتم تصنيف "الفقراء" وفقا لنوع الأسرة وصافي الدخل المتاح.

وتعد الأسرة الواحدة التي لا يوجد بها أطفال على عتبة الفقر إذا كان الدخل الشهري أقل من 1186 يورو (1288 دولارا)، في حين يعتبر الوالدان الوحيدان اللذان لديهما طفل دون سن 14 عاما فقراء إذا كان الدخل الشهري 1542 يورو.