القبض على اثنين من تجار العاج بإقليم أتشيه الإندونيسى

ألقت الشرطة في إقليم آتشيه الإندونيسى القبض على اثنين من تجار العاج في سوق "كوتا ميني" بضاحية بيدي بالإقليم بعدما تلقت الشرطة المحلية معلومة سرية من السكان عن أنشطة التجارة غير المشروعة في عاج الأفيال، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

وقال كومبس ويناردي كبير مفوضي وحدة التحقيقات الجنائية فى إقليم أتشيه إنه تم القبض على المشتبه بهم إم. دي. /50 عاما/ و بي. إس. أر. /30 عاما/ مساء أمس الأول الخميس.

وأوضح ويناردي أن رجال الشرطة صادروا أنياب فيلين من سومطرة كانوا في حيازة المشتبه بهما ومركبة استخدماها لنقل الأنياب، مضيفا أن إم. دي. و بي. إس. أر. من سكان ضاحية بيدي.

يذكر أن مئات الأفيال تتعرض للقتل سنويا فى قارتى آسيا وأفريقيا على أيدي الصيادين من قراصنة الصيد الساعين للحصول على العاج الذى يعرف أيضا باسم / ناب الفيل / والمحظور الحصول عليه والاتجار فيه عالميا، مما يتسبب في انقراض تلك الأفيال .